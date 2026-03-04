Era bloccata a Dubai | la studentessa di Priverno Sofia Palluzzi rientra in Italia

Una studentessa di Priverno, rimasta bloccata a Dubai, è tornata in Italia. Dopo essere stata trattenuta all’estero, ha fatto rientro a Milano nella serata di martedì 3 marzo. La sua partenza da Dubai si è conclusa con l’arrivo nel capoluogo lombardo, portando a termine il viaggio di ritorno previsto.

La ragazza è riuscita a rientrare con un volo della Farnesina che ha riportato a casa gli studenti del progetto "Ambasciatore del futuro" Un sospiro di sollievo per una studentessa di Priverno, che ha fatto ritorno a Milano ieri sera, martedì 3 marzo, da Dubai. Sofia Palluzzi è riuscita a rientrare in Italia con un volo organizzato dalla Farnesina che ha riportato a casa altri studenti italiani impegnati nel progetto internazionale “Ambasciatore del futuro”. La studentessa di Priverno era bloccata a Dubai dopo gli attacchi scaturiti dal nuovo conflitto in Medio Oriente che hanno portato alla chiusura degli aeroporti e al blocco dei voli. A darne notizia è stata la sindaca Anna Maria Bilancia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

