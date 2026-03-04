Eolo l' azienda italiana che ha connesso i borghi anche i più remoti

Eolo è un'azienda italiana che ha portato la connessione a molti borghi, anche quelli più isolati. In alcune zone del paese, ci sono ancora 7.000 comuni con meno di diecimila abitanti che non sono coperti dalla rete degli operatori telefonici principali. In queste valli e paesini appenninici, la fibra ottica è assente e non si sa se arriverà in futuro.

C'è un'Italia che non compare nelle mappe degli operatori telefonici. Un'Italia fatta di 7.000 comuni con meno di diecimila abitanti, di valli laterali dimenticate, di borghi appenninici dove la fibra ottica non arriva e forse non arriverà mai. È qui, in questi "posti assurdi" come li chiama con affetto chi li conosce bene, che Eolo ha costruito la propria identità e il proprio business. E a raccontarlo al vodcast “Money Vibez Stories”, è Guido Garrone, ingegnere delle telecomunicazioni, ex fondatore di Fastweb, già in Open Fiber, oggi Amministratore Delegato di uno degli operatori più originali del panorama digitale italiano. Garrone non è uomo da slogan facili, ma se dovesse usarne uno — e di fatto Eolo lo fa — direbbe: "internet dove c'è un Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

