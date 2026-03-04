Entro l' estate il campo di calcio di Mantignano avrà un nuovo vialetto di accesso

Firenze, 4 marzo 2026 – Entro l'estate il campo di calcio di Mantignano, a Firenze, avrà un nuovo vialetto di accesso. L'investimento è di 60.000 euro ed è guidato dall'assessorato allo sport, in un'area molto importante del Quartiere 4. Come si legge in una nota i lavori, finanziati grazie ad uno stanziamento regionale, permetteranno di risanare l'ultima parte del vialetto con un pavimento cosiddetto 'autobloccante', realizzato con masselli di calcestruzzo posati a secco, che garantiscono una maggiore permeabilità del terreno. "Una scelta - ha spiegato l'assessora Letizia Perini - finalizzate a garantire una sempre maggiore accessibilità in sicurezza all'impianto, a beneficio dei tanti frequentatori.