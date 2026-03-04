Enrico Valentini il Maestro della fotografia | era lui a creare la notizia e noi dovevamo solo scrivere la didascalia

Enrico Valentini, noto come il Maestro della fotografia, era colui che catturava le immagini che poi diventavano notizie. La sua abilità consisteva nel creare immagini che parlavano da sole, lasciando agli altri il compito di scrivere le didascalie. Nei giorni recenti, sono stati registrati diversi lutti, e la difficoltà di salutare tutti si fa sentire.

Il fotoreporter è morto all'età di 89 anni, il ricordo di Arnaldo Casali, direttore dell'Istess: "Ha segnato la storia del giornalismo e del costume, le sue immagini hanno fatto il giro del mondo" Una delle cose più tristi, quando in pochi giorni si sovrappongono diversi lutti, è non riuscire a salutare tutti come vorresti. Il "Maestro" (in realtà era lui che chiamava così tutti gli amici e i colleghi) se ne è andato il 24 febbraio, a 89 anni, dopo aver segnato la storia del giornalismo e del costume. Fotoreporter d'assalto, ha lavorato per una vita alla Nazione per passare – nei primi anni 2000 – al Giornale dell'Umbria, dove abbiamo lavorato fianco a fianco per un decennio.

Addio Maestro, con la morte di Enrico Valentini Terni perde il suo sguardo sul mondo. Fotografo professionista, ha lavorato per agenzie di stampa e quotidiani nazionali e internazionali: aveva 89 anni.

