Enrico Nigiotti in concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona

Enrico Nigiotti si esibirà in concerto al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. L’artista ha annunciato il suo ritorno sui palchi italiani con il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”, una tournée estiva che partirà a giugno. La data di Villafranca di Verona è tra le prime tappe confermate del tour.

Enrico Nigiotti annuncia il suo ritorno dal vivo con il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”, una nuova tournée estiva che lo vedrà protagonista sui palchi italiani a partire dal mese di giugno. Il tour, organizzato da A1 e curato da AD Management, accompagnerà il pubblico in un percorso musicale che attraversa i momenti più significativi della carriera del cantautore livornese, affiancando ai brani più amati le nuove canzoni contenute nel disco “Maledetti innamorati”, in uscita il 13 marzo. L’annuncio segna una nuova tappa nel percorso artistico di Nigiotti, che negli anni ha costruito un rapporto diretto e riconoscibile con il suo pubblico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare a Sanremo 2026

