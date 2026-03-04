La segretaria di Fiom ha annunciato una nuova riunione per discutere la riorganizzazione del settore Engineering, dove le posizioni tra le parti sono ancora distanti. L'incontro si svolge in un contesto di confronto tra i rappresentanti delle aziende e i sindacati, con l’obiettivo di trovare un'intesa. La discussione si concentra sulla definizione delle future modalità di lavoro e sulla distribuzione delle risorse.

Riorganizzazione di Engineering: le posizioni restano distanti. Parola della segretaria di Fiom Cgil Siena, Daniela Miniero (foto), che ieri ha partecipato all’incontro con l’azienda, parlando di "riunione deludente": "Engineering non ha portato risposte soddisfacenti a fronte delle richieste fatte da noi sindacati in merito ai 655 esuberi dichiarati “strutturali“ per motivi di riorganizzazione". Miniero entra nel dettaglio: "Una riorganizzazione deve privilegiare il contenimento e l’inclusione dei lavoratori – sottolinea –, per questo avevamo chiesto percorsi di formazione mirati alla riconversione professionale delle maestranze (in provincia di Siena sono 120-130 addetti), in modo da evitare il ricorso agli esuberi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Engineering. Posizioni distanti. Nuovo tavolo

Leggi anche: ’Test del carrello’, posizioni distanti. Cgil: "Proposta inaccettabile"

Saltano i colloqui tra Usa e Iran: “Posizioni troppo distanti”Le posizioni tra Usa e Iran sono troppo distanti e così saltano i colloqui attesi per venerdì in Oman tra i due Paesi.

Una raccolta di contenuti su Engineering Posizioni distanti Nuovo...

Discussioni sull' argomento Engineering. Posizioni distanti. Nuovo tavolo; Stallo Engineering: azienda e sindacati lontani da un accordo; Engineering: l’azienda conferma gli esuberi. I sindacati chiedono la cassa integrazione.

Engineering: l’azienda conferma gli esuberi. I sindacati chiedono la cassa integrazioneSIENA. Engineering ha confermato 665 esuberi (oltre 120 a Siena) e i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e chiesto di applicare gli ... ilcittadinoonline.it

MECSPE 2026 | Benozzi Engineering | 4-5-6 marzo facebook

Technological and Digital Innovation Engineering applied to the Built Environment - Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica e Digitale per l’Ambiente Costruito | Second semester timetable - Orario lezioni secondo semestre is.gd/fXhakH x.com