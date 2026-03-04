Energy Release 2.0 | 476 contratti e 22,5 TWh per l’industria

L’Italia dell’energia sta attraversando una fase importante con l’avvio della progettazione di Energy Release 2.0, che coinvolge 476 contratti e una quantità di 22,5 TWh destinata all’industria. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto nel settore energetico, con interventi mirati e accordi già avviati. La fase attuale si concentra sulla definizione dei dettagli operativi e sui contratti in essere.

L'Italia dell'energia sta attraversando una svolta operativa con l'avvio della fase progettuale dell'iniziativa Energy Release 2.0, un meccanismo che ha già generato 476 contratti per un volume totale di 22,5 TWh destinati alle imprese ad alto consumo energetico. Il cuore del sistema risiede nella possibilità per i grandi consumatori di acquistare elettricità a un prezzo bloccato di 65 euro al megawattora per i primi tre anni, vincolata all'obbligo ventennale di sviluppare nuova capacità rinnovabile. Mentre il Gestore dei servizi energetici conferma questi numeri ufficiali, emerge da analisi indipendenti come tali volumi si stiano trasformando in impianti fisici sul territorio italiano.