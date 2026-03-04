Energia guerra e squilibri fiscali | la Puglia produce ma non incassa

La Puglia produce energia, ma non riesce a incassare i proventi derivanti dalla sua produzione. Il conflitto in Medio Oriente ha portato a un aumento delle quotazioni internazionali di petrolio e gas, influenzando direttamente le bollette energetiche e i costi al dettaglio. Questa situazione crea uno squilibrio tra produzione e ricavi nella regione.

Il conflitto in Medio Oriente rischia di avere ripercussioni dirette anche sull’economia pugliese. L’aumento delle quotazioni internazionali di petrolio e gas, infatti, tende a trasferirsi rapidamente sulle bollette energetiche e, a cascata, sui prezzi al dettaglio. Il rischio concreto è una nuova stretta per imprese e famiglie, già messe alla prova dall’instabilità dei mercati. Il dato più significativo, però, riguarda la struttura del settore energetico italiano. La Puglia è tra le regioni con il maggior surplus di energia: produce circa 10.000 gigawatt in più rispetto al proprio fabbisogno, grazie soprattutto agli impianti da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

