Al Humanitas Gavazzeni sono stati adottati sistemi di intelligenza artificiale per supportare le procedure di endoscopia e diagnosi gastroenterologica. Questi strumenti riescono a fornire indicazioni sulla natura delle lesioni rilevate durante gli esami, contribuendo a una valutazione più dettagliata e tempestiva. La tecnologia viene utilizzata per migliorare l’accuratezza delle diagnosi senza intervenire direttamente sui pazienti.

HUMANITAS GAVAZZENI. Alcuni sistemi sono in grado di fornire indicazioni sulla natura delle lesioni riscontrate. L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più concreto nella pratica clinica quotidiana, anche in un ambito delicato come la gastroenterologia e l’endoscopia digestiva. Non si tratta di scenari futuristici, ma di strumenti già integrati in molte sale endoscopiche, capaci di analizzare in tempo reale le immagini provenienti da gastroscopie e colonscopie e di supportare lo specialista nella diagnosi. Durante una colonscopia, per esempio, il sistema di intelligenza artificiale esamina ogni fotogramma del video endoscopico e segnala eventuali aree sospette. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Endoscopia e «gastro»:l’IA al servizio della diagnosi

Endoscopia digestiva alla Casa di Cura San Francesco: prevenzione, diagnosi e cura con la Solvenza San FrancescoNel mese di febbraio offerti esami per la prevenzione e la diagnosi delle patologie gastrointestinali in tempi rapidi, con costi contenuti e garanzia...

Va al pronto soccorso, ma la diagnosi è sbagliata: l’IA di Elon Musk gli salva la vitaUn uomo norvegese dopo essere stato dimesso, scopre grazie a Grok di avere un’appendicite a rischio rottura: operato appena in tempo È ormai una...

Endoscopia e Colonoscopia

Contenuti e approfondimenti su Endoscopia e gastro l'IA al servizio...

Discussioni sull' argomento Endoscopia e gastro:l’IA al servizio della diagnosi; Dottor di Pietro: la ricerca e la speranza – Di Luciana Grillo.

Endoscopia e «gastro»:l’IA al servizio della diagnosiHUMANITAS GAVAZZENI. Alcuni sistemi sono in grado di fornire indicazioni sulla natura delle lesioni riscontrate. ecodibergamo.it

All'ospedale di Grosseto l’ecoendoscopia entra in una nuova era grazie a Insieme in RosaÈ operativo da qualche giorno nel reparto di Endoscopia digestiva di Grosseto un innovativo software che consente di effettuare ecoendoscopie con mezzo di contrasto, migliorando significativamente le ... corrieredimaremma.it

UNA CAPSULA PER L’ENDOSCOPIA In Cina è stata sviluppata una nuova capsula endoscopica “intelligente” che segna un passo avanti importante nella diagnostica gastroenterologica, soprattutto per lo studio dello stomaco. Il dispositivo si basa sulla tecno facebook