Emergenza occupazione Iatì rilancia il Progetto 1000 contro l' immobilismo cittadino

L'ex consigliera comunale esorta i cittadini a partecipare all'incontro in Confindustria di sabato prossimo dove verranno illustrati i punti cardine di questa sfida ambiziosa ma necessaria "In un contesto segnato da un declino demografico che non è più solo statistica, ma una profonda crisi sociale, intervengo con determinazione per segnare un cambio di passo e superare la stagione della rassegnazione". Così l'avv. Filomena Iatì, già consigliera comunale, che convintamente rilancia "il Progetto 1000 Occupati, un’idea già strutturata che mira a invertire la rotta del distacco generazionale, uno strumento pensato per offrire risposte concrete e costruttive alle difficoltà e alle lunghe fasi di rallentamento amministrativo della città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

