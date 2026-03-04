Emergenza in una scuola a Milano | sette ragazzini si sentono male forse per uno spray urticante

Mercoledì 4 marzo, una scuola superiore di via Giacomo Antonini a Milano è stata evacuata intorno alle 12.30 dopo che sette studenti hanno iniziato a sentirsi male, lamentando fastidi alla gola e agli occhi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le aule sono state svuotate per motivi di sicurezza. L’episodio ha causato l’interruzione delle attività scolastiche in quella mattinata.

Aule svuotate e soccorsi sul posto. Emergenza verso le 12.30 di mercoledì 4 marzo in una scuola superiore di via Giacomo Antonini a Milano (zona Morivione), evacuata dopo che alcuni studenti hanno avvertito fastidi alla gola e agli occhi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e gli agenti delle volanti. Alcune aule sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e tre automediche in codice giallo. Alcuni dei ragazzi - tutti tra i 14 e i 16 anni - sono stati valutati dai soccorritori. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno arieggiato gli ambienti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Emergenza in una scuola a Milano: 12 bambini stanno male a mensa, forse per uno spray urticanteMomenti di grande paura all'interno di una scuola francese a Milano, Lycée Stendhal, nella tarda mattinata di giovedì, in via Laveno, in zona...

Dodici alunni delle elementari e una cuoca si sentono male durante il pranzo a mensa in una scuola di MilanoDodici alunni e una cuoca di una scuola francese di Milano si sono sentiti male e hanno accusato malori durante la pausa pranzo nella mensa...

