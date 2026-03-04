Emanuel Esposito è il ospite de Il Banco del Basket

In una cornice di crescita e talento, la trasmissione rimuove gli ostacoli narrativi per offrire uno sguardo diretto sulle giovani promesse che animano l’IBSA NextGen Cup 202526. Il focus è posto sull’impegno quotidiano, sulle scelte formative e sulle prospettive di chi mira a un salto nel basket professionistico, con una sensibilità attenta ai dettagli della vita sportiva e personale dei protagonisti. Emanuel Esposito, playmaker della Guerri Napoli, è il nuovo ospite centrale della discussione, che unisce esperienza e curiosità giovanile. A dialogare con lui è Pietro Riva, locale giovane podcaster che guida l’incontro con ritmo dinamico e intonazione diretta, offrendo una cornice di ascolto coinvolgente e professionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il rapporto tra il basket e il calcio e la passione per l'SSC Napoli

