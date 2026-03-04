Elettra Lamborghini perseguitata dai festini bilaterali anche dopo Sanremo | quanto costa l'hotel dove si è rifugiata

Elettra Lamborghini è ancora coinvolta nei festini bilaterali che l'hanno vista protagonista a Sanremo, e questa situazione le crea problemi anche ora. La cantante si è rifugiata in un hotel, e i costi di questa scelta sono stati resi pubblici. La vicenda si concentra sulla sua permanenza in albergo, tra continue interruzioni causate dagli eventi che la perseguitano.

Non c'è pace per Elettra Lamborghini che continua a imbattersi nei "festini bilaterali" che l'hanno tormentata a Sanremo, impedendole di dormire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta per i "festini bilaterali" e pubblica l'audio su Instagram dall'hotelLa battaglia di Elettra Lamborghini contro i “festini bilaterali” che non la fanno dormire la notte durante Sanremo 2026 è già diventata un...

Qual è e quanto costa l’hotel a Sanremo in cui soggiorna Elettra LamborghiniElettra Lamborghini è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 ma ha un piccolo problema: non riesce a dormire a causa dei festini notturni.

Una selezione di notizie su Elettra Lamborghini

Temi più discussi: C'è un festino bilaterale pure qua, sono perseguitata!: Elettra Lamborghini fugge da Sanremo e va a Montecarlo a dormire, ma non basta; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini fugge dai festini bilaterali e corre a Montecarlo: qui l'amara sorpresa; Elettra Lamborghini non ha pace neanche dopo Sanremo, continuano le notti insonni: Sono disperata e perseguitata; Elettra Lamborghini scappa da Sanremo, ma l'incubo dei festini bilaterali continua a Montecarlo.

Elettra Lamborghini non ha pace neanche dopo Sanremo, continuano le notti insonni: Sono disperata e perseguitataIl Festival di Sanremo è finito ma Elettra Lamborghini non trova pace. Anche in hotel a Montecarlo, dove si trova prima di tornare a casa, è perseguitata dai ‘festini bilaterali’ che non la fanno ... fanpage.it

Elettra Lamborghini e l’incubo dei ‘festini bilaterali’: scappa a Montecarlo per dormire ma non trova paceElettra Lamborghini non trova pace e sonno. La cantante ha deciso di lasciare Sanremo e trascorrere la notte a Montecarlo per sfuggire così dai festini ... fanpage.it

Elettra Lamborghini non trova pace. Cosa sta succedendo dopo il Festival facebook

#ElettraLamborghini grazie di averci regalato la nostra nuova bio: "La gara bilaterale del Festival di Sanremo" #sanremo2026 #fantasanremo x.com