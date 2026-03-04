Elettra Lamborghini, durante il Festival di Sanremo 2026, ha vissuto un imprevisto che ha subito attirato l’attenzione sui social. Un commento fatto in diretta, poi diventato virale, ha suscitato molte risate tra il pubblico online. L’episodio è stato condiviso rapidamente, creando un momento di scena che ha coinvolto gli spettatori e i follower.

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé al Festival di Sanremo 2026 con un episodio che ha rapidamente conquistato i social. Durante lo speciale Dietrofestival, trasmesso da Rai 1 nelle ore successive alla finale, la cantante ha confessato con naturalezza di aver fatto la pipì in un cestino dei rifiuti del backstage dell’Ariston, spiegando: “ Tanto ne avevo poca, mi sono seduta ed era anche comodo ”. La rivelazione, tra imbarazzo e risate, ha subito generato clip virali e discussioni online, confermando lo stile diretto e irriverente della terza classificata della kermesse. L’incontro con Ditonellapiaga, che ha tentato di frenarla, ha reso il momento ancora più esilarante e spontaneo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elettra e il commento rivelato dal Dietro Festival diventano virali: racconta il suo imprevisto ed è esilarante

