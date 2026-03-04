eleonora fonseca pimentel la voce libera della repubblica napoletana

Eleonora Fonseca Pimentel, figura di spicco della Repubblica Napoletana, si distinse come intellettuale e giornalista fin dalla giovane età. Fondò e diresse il Monitore Napolitano, un giornale che promuoveva le idee rivoluzionarie. Nel 1799, fu catturata e portata in piazza Mercato, dove fu giustiziata. La sua vita si concluse con l’esecuzione sul patibolo.

Dall’erudizione precoce alla direzione del Monitore Napolitano, fino al patibolo in Piazza Mercato: la storia dell’intellettuale che sacrificò la vita per gli ideali di libertà e repubblica nel 1799.. Il passato è pieno di donne incredibili, che hanno scritto, con la loro vita, pagine incredibili della storia del mondo. Una di queste donne straordinarie è sicuramente Eleonora Fonseca Pimentel, l’eroina della Rivoluzione e della Repubblica Napoletana del 1799. Leonor da Fonseca Pimentel Chaves nacque a Roma il 13 gennaio 1752 da genitori portoghesi, che si erano là trasferiti circa due anni prima con la famiglia dello zio paterno. In seguito alla cacciata dei gesuiti dal Portogallo, i Fonseca decisero di lasciare lo Stato Pontificio e trasferirsi a Napoli nel 1760. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

