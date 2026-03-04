Durante le recenti sfilate di Parigi e Milano, la coda bassa ha conquistato le passerelle come uno stile versatile che combina eleganza e un tocco di disordine. Questa acconciatura, ormai considerata un classico senza tempo, si distingue per la sua praticità e l’aspetto ordinato ma chic che conferisce ai capelli. La sua popolarità si conferma come una scelta di tendenza tra le modelle e le influencer.

La coda bassa elegante torna a imporsi come scelta estetica precisa, sofisticata e perfettamente in sintonia con lo spirito della stagione La bellezza è ciclica e questo la coda bassa lo sa bene. Un’acconciatura evergreen che non passa davvero mai di moda: forse per via della sua praticità, della sua eleganza e di quell’attitude ordinata ma chic che assume la chioma quando decidiamo di sfoggiarla. Essenziale e contemporanea, è tra le acconciature più in voga della stagione. Lo confermano anche le passerelle della Paris Fashion Week e di Milano: è stata una presenza costante, nonché protagonista dei beauty look di alcune sfilate. Una scelta estetica che rimanda alla precisione, al rigore e all’eleganza dei brand che l’hanno portata in passerella. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elegante e messy al tempo stesso, ecco come la coda bassa è diventata protagonista delle sfilate parigine e milanesi

