edufest tre giornate a villa ghirlanda con recalcati e morelli

Villa Ghirlanda ospiterà per il terzo anno consecutivo Edufest, il festival italiano dedicato all’educazione. La manifestazione si svolgerà in tre giornate e vedrà la partecipazione di relatori come Recalcati e Morelli. L’evento si svolge con l’obiettivo di approfondire temi legati all’educazione e alla formazione, coinvolgendo insegnanti, studenti e professionisti del settore.

Per il terzo anno consecutivo, Villa Ghirlanda ospiterà Edufest, il più grande festival italiano dedicato all’educazione. Il tema centrale di questa edizione, che si svolgerà dal 5 al 7 giugno, sarà quello dei confini. "Le coordinate dell’educazione si stanno spostando. Scuola, famiglia e società si trovano oggi a ridefinire i margini tra regola e libertà, tra ciò che è norma e ciò che è divergenza - spiegano gli organizzatori -. In questo contatto tra generazioni e visioni diverse, i confini non sono più linee statiche, ma territori vivi di confronto". Sul palco di Edufest 2026, le voci più incisive della cultura contemporanea apriranno nuove traiettorie di pensiero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

