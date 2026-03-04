Editoria | La Stampa ceduta da Gedi al Gruppo Sae che edita anche il Tirreno Giornalisti subito in assemblea

Il gruppo Gedi ha firmato un accordo preliminare con il Gruppo Sae per la cessione del quotidiano La Stampa. Dopo la firma, i giornalisti del quotidiano si sono riuniti in assemblea per discutere la situazione. L'operazione coinvolge anche il Gruppo Sae, che edita il quotidiano Il Tirreno. La trattativa si inserisce in un contesto di cambiamenti nel settore dell’editoria.

La chiusura dell’operazione è prevista entro giugno 2026 a conclusione delle procedure sindacali e burocratiche previste. Si avvia, intanto, alle battute finali la lunga trattativa tra Exor, la holding degli Agnelli, e la famiglia greca Kyriakou, per la vendita ad Antenna group di tutta Gedi: qualunque sia l’esito, positivo o negativo, la Stampa passerà comunque a Sae. In via Lugaro, a Torino, dove ha sede la Stampa, è stata una giornata difficile, carica di apprensione: subito dopo l’annuncio dell’accordo tra Gedi e Sae il Cdr, il sindacato interno del giornale, ha incontrato la redazione per un’informativa e poi ha avuto un lungo confronto con l’Azienda. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

