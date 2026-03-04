Edilizia entro fine settimana il Piano Casa in consiglio dei ministri

Da ildenaro.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro la fine della settimana, il Consiglio dei ministri discuterà un decreto legge sul Piano Casa. La proposta prevede di mettere a disposizione 950 milioni di euro destinati alla ristrutturazione di due pilastri fondamentali dell’edilizia residenziale pubblica. La decisione è stata comunicata e tutto lascia presupporre che il provvedimento sarà approvato nel prossimo consiglio.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Meloni a Nola per l’addio a Domenico. L’appello del vescovo: No al giustizialismo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. “Venerdì andrà in Cdm, tutto lascia presupporre, un decreto legge sul Piano Casa, che metterà a disposizione 950 milioni sulla ristrutturazione di due pilastri che sono legati all’edilizia residenziale pubblica. A Chigi si sta elaborando anche un altro pilastro, sul tema dei fondi privati con cui integrare l’intervento. Oggi, per i volumi che dobbiamo avere per finanziare gli interventi, non basta solo l’intervento della leva pubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

I Volenterosi incalzano gli Usa sul piano per l'Ucraina: summit entro il fine settimana?Trump a Zelensky: «Non perdiamo tempo»Si cerca, freneticamente, una soluzione di compromesso tra americani, europei e ucraini.

Consiglio Regionale: il fine settimana non porta consiglioIl fine settimana appena trascorso non ha portato i risultati sperati, anzi, ha evidenziato un’ulteriore impasse nelle trattative per la composizione...

Una selezione di notizie su Piano Casa.

Temi più discussi: A che punto è il cosiddetto Piano Casa di Salvini; Otto miliardi per 100mila alloggi. Forse il piano casa di Meloni inizia a muoversi; ### Morning note: economia e finanza dai giornali.

piano casa edilizia entro fine settimanaOtto miliardi per 100mila alloggi. Forse il piano casa di Meloni inizia a muoversiAtteso in Consiglio dei ministri un decreto di Palazzo Chigi che dovrebbe definire il quadro dell'annuncio fatto otmai due mesi fa da Meloni. Salvini ... huffingtonpost.it

Piano Casa Italia 2026: cantieri aperti, stato di avanzamento, risorse e beneficiariPiano Casa Italia 2026, dalla Legge di Bilancio alle nuove dichiarazioni di Salvini e Ferrante: cantieri aperti e tre linee di intervento del Governo Meloni. msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.