Edilizia entro fine settimana il Piano Casa in consiglio dei ministri

Entro la fine della settimana, il Consiglio dei ministri discuterà un decreto legge sul Piano Casa. La proposta prevede di mettere a disposizione 950 milioni di euro destinati alla ristrutturazione di due pilastri fondamentali dell’edilizia residenziale pubblica. La decisione è stata comunicata e tutto lascia presupporre che il provvedimento sarà approvato nel prossimo consiglio.

