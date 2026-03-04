Eco delle piccole distanze

Il progetto “Eco delle piccole distanze” presenta una selezione di opere della fotografa bolognese Carolina Negroni, con l’obiettivo di catturare e trasmettere la risonanza di momenti specifici. La mostra si concentra sulla percezione di istanti che lasciano tracce sensoriali e emotive, senza approfondire cause o motivazioni. L’esposizione invita il pubblico a riflettere sulle piccole distanze che segnano il tempo e lo spazio.

Il progetto L'eco delle piccole distanze, che vede una selezione di opere della fotografa bolognese Carolina Negroni, mira ad ascoltare la risonanza che certi momenti lasciano dietro di sé. La pellicola introduce una piccola distanza temporale tra lo scatto e la visione, come un esercizio di attesa e di accettazione del limite. Rinunciando al controllo immediato del digitale utilizzando la macchinetta analogica, l'artista abbraccia una forma di cecità temporanea che trasforma l'atto fotografico da possesso a donazione. L'immagine dopo essere estratta dalla realtà viene lasciata sedimentare nel buio del rullino, riemergendo solo quando l'emozione dello scatto si è ormai fatta memoria.