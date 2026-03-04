Echenique in gran forma Brilla coi colori colombiani

Prima sconfitta nel girone di qualificazione per i Mondiali del 2027 per Jaime Echenique che - nonostante i 14 punti e i 3 rimbalzi catturati – ha visto la sua Colombia soccombere contro il Brasile per 101 a 72 a Belo Horizonte. Il 'pivottone' biancorosso può comunque essere complessivamente soddisfatto dei risultati ottenuti in questa pausa per le nazionali, visto che nel primo match era arrivato un importante successo esterno contro il Cile (86-78). In quell'occasione il 'Colombian Elephant' era stato il migliore in campo, mettendo a referto 14 punti, catturando 10 rimbalzi e assestando anche 3 stoppate.