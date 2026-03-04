Ecco la dieta che brucia i grassi senza andare in palestra

Una modifica specifica alla dieta può aiutare a bruciare più calorie senza bisogno di andare in palestra o ridurre l'apporto calorico complessivo. Un esperto ha indicato che alcuni cambiamenti alimentari mirati possono favorire questo processo, offrendo un’alternativa semplice per chi desidera aumentare il dispendio energetico quotidiano. La strategia si basa su adattamenti nella scelta degli alimenti e nelle abitudini alimentari.

Una modifica mirata della dieta potrebbe aumentare il consumo di calorie senza intervenire su attività fisica o restrizione calorica. È quanto suggerisce uno studio pubblicato su eLife e condotto da un team del Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università della Danimarca Meridionale. Al centro della ricerca ci sono due amminoacidi solforati, metionina e cisteina, particolarmente abbondanti nelle proteine di origine animale. Ridurne l’apporto, secondo i risultati osservati nei modelli animali, sarebbe in grado di stimolare la termogenesi, ossia il processo attraverso cui l’organismo produce calore consumando energia. Per sette giorni i ricercatori hanno alimentato un gruppo di topi con una dieta a ridotto contenuto di metionina e cisteina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

