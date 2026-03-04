ecco i rinforzi per la questura

Alla questura di Perugia sono arrivati nuovi incarichi: Giovanni Giudice ha preso il ruolo di vicario, sostituendo Marco Scarpa che è andato in pensione a gennaio. La nomina è stata ufficializzata di recente e fa parte di un riassetto interno all’ufficio. Nessun altro dettaglio riguardo alle motivazioni o alle modalità di questa scelta.

Novità alla questura di Perugia. Giovanni Giudice è il nuovo vicario, succede a Marco Scarpa, in quiescenza da gennaio. Nato a Ragusa, classe 1969, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a Catania, Giudice è entrato in polizia frequentando il corso di formazione alla Scuola superiore a Roma fino al 2001, data in cui è stato nominato vice commissario. Al termine del corso di formazione è stato assegnato al commissariato di Gela come funzionario addetto e, successivamente, come vice dirigente. Nel 2006 viene trasferito alla questura di Caltanissetta, dove assume prima l’incarico di dirigente della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile e, in seguito, quello di dirigente della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

