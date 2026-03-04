Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Manca poco più di una settimana al finale di Io Sono Farah, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 13 marzo 2026. Dopo tanto penare, i protagonisti Farah Ersadi e Tahir Lekesiz, interpretati da Demet Özdemir e Engin Akyürek, riusciranno a raggiungere il loro agognato lieto fine? Ecco che cosa succederà nel gran finale della dizi turca. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ecco come finisce Io Sono Farah

Ecco quando finisce Io Sono FarahRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Io Sono Farah: ecco come finisce la prima stagioneRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Caos in casa Mediaset: Io sono Farah verso la chiusura

Una raccolta di contenuti su Sono Farah.

Temi più discussi: Come finisce Io sono Farah? La spiegazione del finale; Ecco quando finisce Io sono Farah su Canale 5; Ecco quando finisce Io Sono Farah; Anticipazioni Io sono Farah, puntate dal 24 al 27 febbraio 2026: Behnam vuole uccidere lo zio - fem.

Come finisce Io sono Farah? La spiegazione del finaleCala il sipario su Io sono Farah, la soap turca con protagonisti Demet Özdemir ed Engin Akyürek. Gli episodi finali della serie, già disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, ... sorrisi.com

Come finisce Io Sono Farah: anticipazioni finali dal 9 al 13 marzo 2026Come finisce Io Sono Farah? Tahir muore davvero? Cosa succede tra Farah e Orhan? Le puntate finali di Io sono Farah, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2026, promettono colpi di scena, tradimenti, ... spettegolando.it

Gulsima e la figlia Farah finalmente insieme Guarda #IoSonoFarah in streaming su #MediasetInfinity facebook

#io sono farah, le anticipazioni di oggi (3 marzo): un incontro inaspettato mette Farah davanti al suo passato x.com