Eccesso di alcolici doppio intervento dell' ambulanza in serata

Nella serata di martedì 3 marzo, due interventi dell’ambulanza del 118 sono stati necessari a Merate e a Lecco a causa di episodi di intossicazione etilica. In entrambi i casi, sono state assistite persone trovate in stato di ebrezza. Gli interventi sono avvenuti in rapida successione e hanno coinvolto individui che si trovavano in difficoltà a causa dell’eccesso di alcol.

Ancora episodi di intossicazione etilica tra Lecco e provincia. L'ambulanza del 118 è dovuta intervenire due volte nella serata di ieri, martedì 3 marzo, a Merate e a Lecco, per prestare aiuto a due persone ubriache. Il primo episodio intorno alle ore 21. L'allerta è scattata in via Bergamo a Merate in codice giallo. La centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Bianca di Merate che ha prestato una prima assistenza alla donna di 42 anni che aveva ecceduto con le bevande alcoliche. La paziente è stata poi trasportata all'ospedale Mandic in codice verde. Poco dopo, alle 22.