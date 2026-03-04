EasyBonus maxi raggiro sui bonus facciate | 59 patteggiano in 13 a processo C' è anche 51enne casertana

Un'indagine sui bonus facciate ha portato a 59 patteggiamenti e 13 rinvii a giudizio. Tra gli imputati ci sono persone di diverse età e provenienze, tra cui anche una donna di 51 anni di Caserta. L'inchiesta ha coinvolto vari soggetti che avrebbero predisposto un sistema illecito per ottenere indebitamente crediti fiscali legati ai bonus edilizi. Le udienze sono in corso presso il tribunale.

L'inchiesta della Procura di Lecce si chiude per molti con il rito alternativo, ma per Concetta Lettucci si aprirà il dibattimento l'8 giugno. Confiscati milioni di euro Si chiude con 59 patteggiamenti e 13 rinvii a giudizio uno dei più rilevanti filoni investigativi sui crediti fiscali legati ai "bonus facciata". La giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, Maria Francesca Mariano, ha definito nei giorni scorsi la posizione della maggior parte degli imputati coinvolti nell'inchiesta "EasyBonus", sfociata il 27 febbraio 2024 in 13 arresti e nel sequestro preventivo di circa 4 milioni di euro. Il procedimento, nato da indagini...