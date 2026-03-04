È stata sbranata Bimbo attaccato dai cani la mamma muore per salvarlo

Una madre e suo figlio sono stati vittima di un attacco da parte di cani randagi in un’area residenziale. Il bambino è stato morso e gravemente ferito, mentre la madre è intervenuta per salvarlo e ha perso la vita nell’azione. La vicenda ha suscitato sgomento tra gli abitanti, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto una comunità nelle ultime ore, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. Una giovane madre ha perso la vita nel tentativo disperato di proteggere il proprio bambino durante un attacco improvviso e violentissimo. In pochi minuti quella che doveva essere una visita familiare si è trasformata in un dramma che ha segnato profondamente tutti i presenti. Secondo le prime ricostruzioni, tutto è accaduto nel pomeriggio, quando la donna si trovava in una casa di famiglia insieme al figlio piccolo. Il bambino si era avvicinato a una cucciolata appena nata, attirato dalla curiosità tipica dei più piccoli.

Mamma muore sbranata da tre cani per proteggere il figlio di 5 anni negli USA: Emily aveva solo 26 anniEmily Panuco è morta a Big River, nello Stato della California, si è frapposto tra i cani e il figlio di 5 anni.

Sui social le foto della 26enne sbranata dai cani, la famiglia chiede "giustizia". E' accaduto a Latina«Qui non si tratta solo di diffusione di immagini e vilipendio di cadavere, ma anche di me che sono stato costretto a trasformarmi in un...