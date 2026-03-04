È morto Aleksandar Boricic ex presidente della Federazione Europea

E' morto Aleksandar Boricic, ex presidente della Federazione Europea. Il dirigente serbo è deceduto a causa di un ictus, secondo quanto riportato. Boricic, che per diversi anni ha ricoperto la carica di presidente, è stato colpito dal malore in data recente. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Lutto nel volley internazionale. È morto all'età di 77 anni Aleksandar Boricic, ex presidente della Federazione Europea di volley. Boricic, ex atleta e allenatore della Stella Rossa Belgrado, ha dedicato la sua vita professionale interamente alla pallavolo ed è stato a capo della federazione europea per due mandati dal 2015 al 2024 (dopo più di un ventennio alla guida della Federazione nazionale prima jugoslava e poi serba), in un periodo contrassegnato da forte crescita del movimento e da molti cambiamenti. Con lui alla guida della federazione nazionale è arrivato l'oro olimpico del 2000 dopo il bronzo di Atlanta 1996. È stato anche per diversi anni vice presidente della Federazione internazionale.