È morta Annabel Schofield modella e attrice nella serie Dallas | aveva 62 anni ed era in cura per un tumore

È scomparsa Annabel Schofield, nota al pubblico per aver interpretato Laurel Ellis nella serie Dallas. Aveva 62 anni e negli ultimi tempi era in cura per un tumore. Oltre alla carriera come attrice, ha lavorato come modella negli Anni Ottanta, ottenendo riconoscimenti nel settore. La sua scomparsa è stata comunicata recentemente.

