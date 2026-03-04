E Biancani tenta il ritorno al passato | Riportiamo il mercato al Carducci E lo facciamo nel fine settimana

Biancani annuncia un possibile ritorno del mercato al Carducci dopo 17 anni, con l’intenzione di spostarlo dal martedì al sabato e di riproporlo nel fine settimana. La proposta prevede un ripristino dell’evento nel luogo storico, con una modifica alla data di svolgimento. La decisione arriva dopo un lungo periodo di incertezze e discussioni sulla localizzazione del mercato.

Dopo 17 anni di tira e molla il mercato potrebbe tornare al Carducci e potrebbe cambiare giorno, slittando dal martedì al sabato. Ad annunciarlo ieri è stato il sindaco Andrea Biancani. Il condizionale è d’obbligo perché il Comune ha chiesto a Pesaro Parcheggi uno studio di fattibilità al riguardo e quindi ancora non c’è certezza, ma la visione del sindaco va in quella direzione. Se accadesse si avvererebbe il sogno dei 240 ambulanti. Nodo fondamentale da sciogliere, tra gli altri, è quello della viabilità: il traffico a rischio congestione in quell’area aveva, spinto, 17 anni fa verso il trasloco delle bancarelle nell’attuale sede del San Decenzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

