Duferco il colosso dell' acciaio vola a 26,9 miliardi | la sede italiana è a San Zeno

Il Gruppo Duferco chiude il bilancio 2025 (al 30 settembre) con un fatturato di 26,9 miliardi di dollari, registrando un incremento del 46% rispetto ai 18,4 miliardi del 2024: la società è controllata dalla Duferco Partecipations Holding SA, con sede in Lussemburgo, ma la sede italiana (Duferco Italia Holding spa, che controlla anche la Duferco Travi e Profilati) ha il suo quartier generale a San Zeno Naviglio. Il presidente del gruppo è Antonio Gozzi (per gli sportivi: è presidente anche della Virtus Entella, gioca in Serie B) e commenta così i dati finanziari: "Nel 2025 abbiamo operato in un contesto internazionale complesso, tra volatilità dei mercati energetici e incertezze geopolitiche, riuscendo comunque a consolidare la nostra presenza globale e a rafforzare le principali linee operative". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

