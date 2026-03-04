Al Bioparco sono nati due gemelli tamarini imperatore, una delle specie di primati più rare e affascinanti. La nascita di questi piccoli rappresenta un evento importante per la conservazione della specie. I due cuccioli sono stati visti insieme alla madre, mentre si muovono tra gli alberi e gli spazi dedicati alla loro cura. La nascita è stata confermata dal personale del parco, che si occupa quotidianamente di monitorare gli animali.

Cosa: La nascita di due gemelli tamarini imperatore, una delle specie di primati più rare e affascinanti.. Dove e Quando: Bioparco di Roma, venuti alla luce il 19 febbraio 2026.. Perché: Un evento che permette di osservare da vicino dinamiche familiari uniche, come la monogamia e il forte coinvolgimento del padre nelle cure parentali.. La primavera al Bioparco di Roma è arrivata in anticipo, portando con sé una notizia che ha scaldato il cuore di visitatori e staff: la nascita di due gemelli di tamarino imperatore. Questi piccoli, venuti al mondo lo scorso 19 febbraio, rappresentano non solo un successo per la conservazione della specie, ma anche una finestra aperta su un mondo di comportamenti sociali tra i più evoluti e complessi del regno animale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Due piccoli imperatori al Bioparco: la vita tra i tamarini

