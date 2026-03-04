Due negozi Coop situati ad Arcola e Romito sono a rischio chiusura, e la sindaca ha annunciato di aver già organizzato un incontro per discutere della situazione. La comunità locale esprime la volontà di mantenere aperti questi punti vendita e invita le autorità a intervenire. La questione riguarda l’impossibilità di garantire a breve termine la continuità dei servizi offerti dai negozi.

Pericolo chiusura per le Coop di Arcola e Romito? La popolazione non vuole perdere il servizio e chiede l’intervento dell’amministrazione comunale. Non sono certi i tempi ma quella che inizialmente era solo una voce – un nuovo colpo di mannaia sulle piccole botteghe di paese –, sembra stia diventando realtà. Alcuni residenti preoccupati hanno scritto per segnalare la situazione, chiedendosi se siano i nuovi supermercati aperti a pochi chilometri ad aver dato il colpo di grazia. I cittadini si rivolgono all’amministrazione comunale interceda: "Chiudere l’unico punto vendita di questo tipo, la bottega per noi arcolani – scrive una cittadina – crea un senso di sconforto e smarrimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due negozi Coop a rischio. La sindaca si mobilita: "Già fissato un incontro"

