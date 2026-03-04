due mamme si picchiano davanti a scuola

Due mamme si sono affrontate ieri mattina nel parcheggio del centro commerciale Le Paduline a Castiglione, poco dopo le otto. Le donne avevano accompagnato i figli alle scuole elementari poco prima e sono state coinvolte in una lite che è degenerata in una colluttazione. La scena si è svolta davanti alla scuola, attirando l’attenzione di alcuni passanti. Nessuna delle due ha riportato ferite gravi.

CASTIGLIONE Una scena incredibile, quella di ieri poco dopo le otto, nella zona del centro commerciale Le Paduline: nel parcheggio era scoppiata una lite fra due mamme, che avevano accompagnato i figli poco prima alle scuole elementari. Lite che ben presto è degenerata: le due si sono picchiate, sotto gli occhi esterrefatti di altra gente. Nessuna delle due donne, però, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Castiglione della Pescaia. Da quello che si è appreso pare che la lite sia degenerata dopo un diverbio per motivi legati, a quanto pare, al futuro orario scolastico dei figli alle scuole medie. Con la conclusione della scuola elementare, infatti, il prossimo anno i ragazzi potranno scegliere tra tempo pieno e orario tradizionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

