Due aziende ultracentenarie aretine nel Registro delle Imprese storiche italiane

Questa mattina, durante una riunione della giunta camerale, il presidente ha consegnato gli attestati di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche a due aziende della provincia di Arezzo. Le aziende sono entrambe ultracentenarie e operano nel territorio da molti decenni. La Quinti Srl di Marciano della Chiana è tra quelle premiate, insieme a un’altra impresa locale.

Si tratta di Sbarberi Snc di Bibbiena, realtà del commercio di tessuti, e Quinti Srl di Marciano, attiva nel settore industriale meccanico. Stamani la cerimonia Questa mattina, nel corso della seduta della giunta camerale, il presidente Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente gli attestati di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche a due aziende della provincia di Arezzo: la Quinti Srl di Marciano della Chiana, attiva nel settore industriale meccanico dal 1840, e la Sbarberi di Sbarberi Carlo & C. S.n.c. di Bibbiena, storica realtà del commercio di tessuti operante dal 1835. Il Registro, al quale possono iscriversi le... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Altre due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche italianeArezzo,4 marzo 2026 – Questa mattina, nel corso della seduta della Giunta camerale, il Presidente Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente gli... Leggi anche: Due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche d’Italia Contenuti utili per approfondire Due aziende. Due aziende ultracentenarie aretine nel Registro delle Imprese storiche italianeSi tratta di Sbarberi Snc di Bibbiena, realtà del commercio di tessuti, e Quinti Srl di Marciano, attiva nel settore industriale meccanico. Stamani la cerimonia ... arezzonotizie.it Arezzo, due aziende fondate nel 1835 e nel 1840 entrano nel Registro imprese StoricheAltre due imprese ultracentenarie aretine entrano nel Registro delle Imprese storiche italiane. Stamani nella seduta della giunta camerale, il presidente Massimo Guasconi ha consegnato ufficialmente g ... ansa.it