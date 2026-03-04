Dubai | zero tasse stipendi alti e sicurezza per gli italiani

Dubai sta attirando molti italiani grazie a un sistema economico senza tasse sul reddito e stipendi elevati. La città si presenta come una meta preferita per imprenditori e professionisti che cercano un ambiente sicuro e vantaggioso dal punto di vista finanziario. La sua attrattiva si manifesta nella possibilità di lavorare e investire in un contesto con poche restrizioni fiscali.

Dubai si è trasformata in una calamita per imprenditori e professionisti italiani, offrendo un modello economico basato sull'assenza di imposte sul reddito personale e su retribuzioni competitive. La scelta di trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti non è dettata solo dalla ricerca di guadagni più alti, ma anche dalla percezione di sicurezza e stabilità sociale che l'emirato offre rispetto ad altri contesti regionali. Mentre le tensioni geopolitiche nell'area del Golfo hanno creato preoccupazione tra gli espatriati, la maggior parte degli italiani residenti continua a considerare questa destinazione come stabile e ricca di opportunità professionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

