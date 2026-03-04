Dubai sotto attacco i racconti a Fiumicino | Troppo allarmismo E c’è chi accusa | Farnesina assente

A Fiumicino si sono raccolti diversi racconti di viaggiatori che tornano da Dubai, dove affermano che la situazione è sotto controllo e che i missili sono stati intercettati. Alcuni commentano che si tratta di un allarmismo e criticano l’assenza della Farnesina, mentre altri rassicurano sulla tranquillità della zona. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi si trova all’aeroporto e di chi segue gli aggiornamenti.

All’aeroporto le testimonianze dei passeggeri rientrati dal Golfo dopo attacchi e stop ai voli: c’è chi minimizza su Dubai e chi denuncia l’assenza di supporto della Farnesina, ringraziando invece le autorità emiratine. Fiumicino, 4 marzo 2026 – “Tutto ok a Dubai, ovviamente mette paura però hanno intercettato tutti i missili. Dubai è super salva. Troppo allarmismo perché le televisioni devono fare le views quindi è normale”. A dirlo ai cronisti è uno dei passeggeri atterrati a Fiumicino con un volo Oman Air da Muscat, dopo essersi allontanato dagli Emirati in auto per raggiungere l’Oman. Il viaggiatore descrive una città che, nonostante la paura, continuerebbe a vivere una quotidianità quasi intatta: “Tutti gli amici che ho oggi sono al ristorante, hanno giocato a padel, sono in palestra, tutto normalissimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Studenti di Padova e Mestre bloccati a Dubai sotto attacco, Stefani: «In contatto con la Farnesina per dare risposte nel più breve tempo possibile»VENEZIA - Crescono le tensioni tra Israele, Usa ed Iran e c'è il timore per gli sviluppi che gli attacchi a Teheran possono generare nei Paesi...

