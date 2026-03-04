Dronitaly all’ex Gam Attese 60 imprese

A Dronitaly, che si tiene all’ex Gam, sono attese circa 60 imprese del settore dei droni. In Italia, nel 2025, i velivoli registrati sulla piattaforma d-flight hanno superato i 148.000, mentre gli operatori attivi sono oltre 185.000. Gli spazi di volo autorizzati continuano a crescere e sono in arrivo nuovi vertiporti.

L'Italia entra nella fase più matura dello sviluppo dei droni: nel 2025 i velivoli registrati sulla piattaforma d-flight hanno superato quota 148mila, mentre gli operatori attivi hanno raggiunto oltre 185mila unità, gli spazi di volo autorizzati sono in aumento e i vertiporti arriveranno presto. I dati emergono dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio Droni e mobilità aerea avanzata del Politecnico di Milano al centro dell'incontro al Senato dove è stata presentata l'11ª edizione di Dronitaly, l'unica manifestazione internazionale in Italia dedicata ai droni civili a uso professionale che si svolgerà all'ex-Gam Congress Center di Bologna dall'11 al 13 marzo.