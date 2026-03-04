Droni iraniani sul Golfo il rischio non è solo mediorientale È già europeo

Droni iraniani sono stati avvistati sul Golfo, segnando un nuovo livello di tensione nella regione. La presenza di questi velivoli non si limita a Dubai o Abu Dhabi, ma rappresenta un segnale che il rischio si estende anche all’Europa. La guerra dei droni ha infatti modificato le dinamiche economiche e strategiche dei conflitti, coinvolgendo attori e territori più lontani da aree tradizionalmente considerate a rischio.

Un drone da poche decine di migliaia di euro può produrre danni economici, reputazionali e logistici per milioni o miliardi. Questo non è un dettaglio tecnico. È un cambio di paradigma. Il costo della protezione preventiva è inferiore al costo della ricostruzione e dell’instabilità. Chi comprende ora questa dinamica investe in resilienza prima che diventi obbligatorio farlo. L’analisi di Antonio Zennaro, già membro del Copasir e della Commissione Finanze Il punto non è soltanto Dubai o Abu Dhabi. Il punto è che la guerra dei droni ha cambiato la struttura economica del conflitto. Ha abbattuto il costo dell’attacco contro infrastrutture che valgono miliardi: energia, logistica, porti, aeroporti, reti elettriche, terminal Lng. 🔗 Leggi su Formiche.net

Raid iraniani nel Golfo: caccia Usa precipita in Kuwait (salvo il pilota)Un aereo da caccia statunitense F-15E Strike Eagle si è schiantato in Kuwait il 2 marzo 2026, nel terzo giorno di attacchi aerei lanciati dall’Iran...

“Droni sulla casa di Putin”. La Russia: negoziati a rischio. Kiev replica: sono solo menzogneRoma, 29 dicembre 2025 - Trump non vede l’ora di cantare vittoria, ma la Russia sembra determinata a mettergli i bastoni fra le ruote.

I paesi del Golfo rischiano di esaurire presto le difese contro gli attacchi iranianiI paesi arabi del Golfo che stanno subendo attacchi con missili e droni da parte dell’Iran rischiano di esaurire rapidamente le loro difese aeree, se la guerra durerà ancora a lungo. Negli ultimi gior ... ilpost.it

Il conflitto in Iran si allarga. Droni sui paesi del Golfo e sulle basi britanniche a Cipro. Hezbollah si schiera con TeheranAttacchi reciproci in tutta la penisola mediorientale e oltre. L'Iran colpisce i Paesi del Golfo dove risiedono preside americani e lanciano vettori verso Israele. Nuovo fronte con il Libano. Cipro co ... rtl.it

L'Unione Sarda. . ( Video del 3/3/2026) Crescono paura e preoccupazione per i sardi che si trovano a Dubai e che hanno vissuto l’attacco dei droni iraniani la notte del 28 febbraio. Un altro attacco è stato sferrato in serata nella città degli Emirati Arabi. Il prob facebook

Truppe israeliane in #Libano. Bombe dell'idf su #Teheran. Droni iraniani sull'amasciata #Usa a #Riad. #Trump: "Risponderemo all'attacco". #Iran: "Azione militare europea sarebbe atto di guerra". Crollano le Borse. Al #Tg2Rai ore 13,00 #3marzo x.com