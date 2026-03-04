Lunedì pomeriggio alle 14, la polizia locale ha arrestato un 19enne tunisino residente a Ravenna, già conosciuto alle forze dell’ordine, nel parco vicino alla città. Durante un controllo, i agenti hanno trovato droga sulla persona dell’uomo, che è stato immediatamente portato in caserma. L’arresto è avvenuto in seguito al ritrovamento di sostanze illegali durante l’intervento.

La polizia locale ha arrestato lunedì pomeriggio (erano circa le 14) un 19enne di nazionalità tunisina residente a Ravenna, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto nel parco cittadino ’Mani Fiorite’ in via Eraclea. In particolare durante un controllo, gli agenti hanno trovato addosso al giovane 2,08 grammi di cocaina, 41,33 grammi di cannabis e una sigaretta contenente sostanza stupefacente, quantitativo ritenuto non compatibile con l’uso per fini personali. Il giovane risulta avere numerosi precedenti per reati legati allo spaccio di droga e al patrimonio. Nel corso dell’intervento sono state identificate altre due persone, un uomo e una donna, di 19 e 27 anni, che si trovavano in sua compagnia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga al parco. Arrestato 19enne

