Dov’è stato girato Vanina | le location della fiction ambientata in Sicilia

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda stagione di Vanina, la fiction Mediaset con Giusy Buscemi. La serie, ambientata in Sicilia, combina le indagini della protagonista con le suggestive ambientazioni di Catania, dove sono state girate molte scene. Le riprese sono state effettuate in diverse location della città, mettendo in risalto alcuni dei suoi angoli più caratteristici.

Va in onda questa sera, 4 marzo, su canale 5 la seconda stagione di Vanina, la fiction Mediaset con Giusy Buscemi che intreccia le indagini con l'atmosfera lavica di Catania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dove è stato girato Don Matteo 15, le location della serie Rai ambientata in UmbriaTorna su Rai 1 Don Matteo 15, la serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo girata tra Spoleto in Umbria e location uniche della Tuscia, Monterosi...

Dove è stato girato Gomorra Le Origini, le location della serie ambientata a NapoliLa serie spin off di Gomorra che racconta l'ascesa del giovane don Pietro Savastano parte oggi, 9 gennaio, su Sky e Now: la stagione è composta da 6...

Contenuti e approfondimenti su Dov'è stato girato Vanina le location....

Temi più discussi: Rosso Volante, le location immerse tra le Dolomiti italiane nel film con Giorgio Pasotti; Location cinematografiche in Islanda: la lista completa; Dov’è stato girato il film Rental Family – Nelle vite degli altri?; Il video di Qui con me di Serena Brancale è stato girato fra i vicoli di Bari Vecchia.

Location Gloria – Il ritorno dov’è stato girato il film con Sabrina Ferilli/ Vie e quartieri della capitaleGloria - Il ritorno location, dove è stato girato il film con protagonista Sabrina Ferilli e in onda oggi - 3 marzo 2026 - su Rai1. ilsussidiario.net

Tutte contro lui: tutti gli spoiler su trama, finale e dov'è stato girato il filmTre donne tradite hanno fatto squadra contro lo stesso uomo: ecco tutti gli spoiler su trama, finale e location di Tutte contro lui ... tag24.it

Gullit attacca: "Dov'è il coraggio Dove sono i giocatori che rischiano" x.com

La segretaria Dem: dov'erano Meloni, Salvini e Tajani quando scendevamo in piazza per Mahsa Amini facebook