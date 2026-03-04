Douglas Luiz ha segnato un gol di tacco contro il Chelsea, confermando la sua forma attuale. L’Aston Villa detiene un diritto di riscatto sulla sua nuova stagione, con un importo specifico stabilito nel contratto. La Juventus tiene sotto osservazione la situazione, valutando eventuali opportunità di mercato legate al centrocampista brasiliano.

Vicario alla Juve? Arriva un’importante smentita: c’è un altro club in prima fila per il portiere Kolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. L’indiscrezione Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Next Gen, i convocati per il Pontedera: prima chiamata in Seconda squadra per Oboavwoduo, Licina.. La lista ufficiale di Brambilla Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. A quanto ammonta il diritto di riscatto a favore dell’Aston Villa

Leggi anche: Douglas Luiz, è fatta per il trasferimento all’Aston Villa: i dettagli dell’accordo con la Juve per il centrocampista e a quanto ammonta il riscatto

Douglas Luiz all’Aston Villa, niente Chelsea per il centrocampista brasiliano. Fissato il prezzo per il diritto di riscatto: le ultimedi Redazione JuventusNews24Douglas Luiz all’Aston Villa, il brasiliano riabbraccia Emery in prestito con diritto.

Contenuti utili per approfondire Douglas Luiz.

Temi più discussi: Douglas Luiz rinato all'Aston Villa: quanto incasserebbe la Juve dal riscatto; Douglas Luiz tra flop Juventus e rinascita all’Aston Villa: Un’altra idea, un altro allenatore; Douglas Luiz rinato all'Aston Villa: la Juve può finalmente sorridere. Si avvicina un maxi tesoretto; Probabili formazioni Roma Juve | le ultime sulle scelte di Spalletti per lo scontro diretto.

Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: Un'altra idea, l'allenatore...Il centrocampista brasiliano torna sul suo periodo lontano dalla Premier e ammette che non vedeva l'ora di tornare nella squadra che lo ha reso grande ... tuttosport.com

Pagina 3 | Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: Un'altra idea, l'allenatore...Il centrocampista brasiliano torna sul suo periodo lontano dalla Premier e ammette che non vedeva l'ora di tornare nella squadra che lo ha reso grande ... tuttosport.com

Futuro Douglas Luiz Arrivano importanti novità facebook

Futuro Douglas Luiz Arrivano importanti novità x.com