D' Orsi alla Camera del Lavoro per parlare di guerra è polemica

D'Orsi ha partecipato a un incontro intitolato “Democrazia in tempo di guerra” presso la Camera del Lavoro di Milano, promosso dal Coordinamento per la pace Milano. L'evento ha suscitato polemiche, attirando l'attenzione di diverse parti. L'iniziativa si è svolta nel corso di Porta Vittoria e ha coinvolto i presenti nel discussione sui temi legati alla guerra e alla democrazia.

