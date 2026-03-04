Dopo la malattia c’è il progetto Vita | Reinserimento sociale e professionale

È stato presentato un nuovo progetto chiamato Vita, dedicato al reinserimento sociale e professionale di donne che hanno affrontato una malattia. L’iniziativa mira a offrire supporto e opportunità concrete per chi desidera riprendere in mano la propria vita. La proposta si rivolge a un pubblico specifico e si concentra sulle attività di accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro.

Una possibilità grande per donne che hanno vissuto l'esperienza della malattia. È stato presentato nella sede Univpm di Fermo in via Brunforte, il progetto Vita un programma per sostenere il reinserimento sociale e professionale delle donne che hanno affrontato una malattia oncologica, attraverso un percorso integrato di accompagnamento, formazione e supporto personalizzato. Realizzato da Università Politecnica delle Marche (capofila), Ast di Fermo, Semper Odv-Ets, Cna Fermo e Cna Macerata, il Progetto Vita è cofinanziato dall'Unione Europea e promosso dalla Regione Marche nell'ambito del Programma del Fondo Sociale Europeo.

