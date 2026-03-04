Donne sempre di corsa | l' evento a Novara

A Novara, in occasione della giornata internazionale della donna, si svolge un evento mattutino dedicato a promuovere sport, condivisione e solidarietà. L'iniziativa coinvolge donne di diverse età che partecipano a diverse attività durante la mattinata. La manifestazione mira a mettere in risalto l'importanza della presenza femminile in vari ambiti, offrendo uno spazio di incontro e confronto.

Novara si prepara a celebrare la giornata internazionale della donna con una mattinata all’insegna di sport, condivisione e solidarietà. Torna la seconda edizione di “Donne sempre di corsa”, manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Comune, Neo-n Odv e Asi, con partenza alle 10 da piazza Gramsci su un percorso di 5 km. L’iniziativa rientra nel calendario della rassegna “Racconti di donne” e gode del patrocinio del Cst Ets Novara Vco. L’intero ricavato sarà devoluto a Neo-n Odv per acquistare poltrone dedicate alla marsupioterapia, essenziali per favorire il contatto pelle a pelle tra genitori e neonati prematuri. Il ritrovo è alle 09:00, con iscrizione di 10 euro, che include maglietta ufficiale e omaggio floreale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

