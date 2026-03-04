Donne nella Cultura l' 8 marzo diffuso a Padova

Il 8 marzo, i Musei Civici di Padova e il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova organizzano un ciclo di incontri dedicati alle donne nella cultura. L'evento include dialoghi, approfondimenti, visite e la proiezione di documentari. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la valorizzazione del ruolo femminile nel settore culturale attraverso diverse attività.

Giovedì 16 aprile, ore 17Complesso Beato Pellegrino, Via Beato Pellegrino 28 Aula 11Il cinema delle donne: scritture, corpi, temiintroduce:Federica Stevanin, Università di Padovainterviene:Rosamaria Salvatore, Università di Padovapresentazione dei libri:G. Lavarone, F. Polato (a cura di), Viandanze. Donne in viaggio e in movimento nel cinema e negli audiovisivi, ETS, 2025C. Tognolotti, Anna Magnani, Carocci, 2025 L. Cardone, Un copione tutto per sé. Attrici e scrittrici nel cinema italiano sotto il fascismo, ETS, 2026ingresso libero, fino a esaurimento posti . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'Università di Padova per un 8 marzo diffuso, ecco tutte le iniziative in programma a marzo 2026

Treccani lancia il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia: Il femminile entra nella dinamica storicaTreccani dedica un Dizionario alle biografie delle donne, spesso marginalizzate, che hanno avuto una rilevanza nella storia dell'Italia. Accanto al progetto, guidato da Emma Giammattei, si pone un pod ... ildigitale.it

Le 650 donne che hanno scritto l'Italia nel nuovo Dizionario TreccaniIl Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia si compone di tre volumi illustrati (cm 23,5 × 31), rilegati in pelle con lettere e fregi in oro. Il primo volume comprende 760 pagine e 325 ... adnkronos.com

