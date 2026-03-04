Donne e cambiamento | a Pianella incontro per riflettere sull’evoluzione del ruolo femminile

Il comune di Pianella ha organizzato un incontro pubblico in occasione della giornata internazionale della donna, previsto per sabato 7 marzo alle ore 10. Il titolo dell’evento è “Donne e cambiamento: una storia di conquiste” e si svolgerà in città. Alla manifestazione parteciperanno diverse persone interessate a discutere sull’evoluzione del ruolo femminile nel tempo.

Il comune di Pianella in occasione della giornata internazionale della donna, l'8 marzo, ha organizzato un incontro pubblico dal titolo "Donne e cambiamento: una storia di conquiste", in programma sabato 7 marzo alle ore 10.30 a Palazzo De Caro. «Abbiamo voluto fortemente questo momento di confronto – dichiara Anna Bruna Giansante, assessore alle politiche sociali del comune di Pianella – perché l'8 marzo non sia soltanto una celebrazione simbolica, ma un'occasione concreta di riflessione sull'evoluzione del ruolo femminile nella nostra società. Parlare di donne significa parlare di diritti, di lavoro, di rappresentanza e di futuro». Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Taddeo Manella e dell'assessore Anna Bruna Giansante.

