Donati giocattoli al Comitato Provinciale UNICEF di Avellino

La Guardia di Finanza di Avellino ha consegnato giocattoli al Comitato Provinciale UNICEF della città. L’azione si inserisce in iniziative di solidarietà rivolte ai bambini più bisognosi. La consegna ha avuto luogo nella sede del comando, coinvolgendo rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’organizzazione umanitaria. L’obiettivo è sostenere le attività di tutela e assistenza rivolte ai minori.

Le Fiamme Gialle irpine hanno consegnato giocattoli al Comitato Provinciale UNICEF nell'ambito delle iniziative "Un gesto di cuore per il futuro dei bambini" e "Insieme per un Sorriso". AVELLINO – Un gesto di solidarietà a favore dei più piccoli arriva dalla Guardia di Finanza di Avellino. Nella giornata del 3 marzo, il Comandante Provinciale Col. t.SPEF Leonardo Erre, accompagnato da una rappresentanza di militari dei Reparti dipendenti, si è recato presso la sede del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino per la consegna di giocattoli destinati ai bambini. Alla consegna erano presenti la Prof.ssa T. De G., presidente del Comitato Provinciale UNICEF di Avellino, insieme ai volontari dell'organizzazione.