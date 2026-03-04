Il tecnico del Fenerbahçe deve rinunciare alla partecipazione alla partita di Coppa di Turchia contro Gaziantep FK a causa di un problema di salute. Un’infezione grave ha portato alla sua assenza, come comunicato ufficialmente dalla società. La squadra si prepara senza la guida dell’allenatore, che ha dovuto rispettare un periodo di riposo medico. La partita si svolgerà senza la sua presenza sulla panchina.

La sfida di stasera si gioca senza la presenza diretta del tecnico, che resta in trattamento medico. Infezione grave e condizioni di salute compromesse hanno imposto questa assenza, con lo staff medico al lavoro per favorire un recupero tempestivo. Il club ha comunicato ufficialmente la situazione, chiarendo che l’allenatore continuerà a curarsi fino al rientro previsto. La dizione indicata parla di una ripresa auspicata in occasione della prossima partita di campionato contro Samsunspor, in programma nel fine settimana, quando le condizioni di salute dovrebbero permettere un ritorno all’operatività. La dirigenza e lo staff restano concentrati sull’evoluzione clinica e sulla gestione della rosa durante questa fase di indisponibilità, con l’obiettivo di tornare a pieno regime nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Domenico Tedesco costretto a rinunciare alla Coppa di Turchia: le condizioni di salute e il comunicato ufficiale

