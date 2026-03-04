Domenico morto dopo il trapianto l’annuncio di Sal Da Vinci | sono lacrime

Sal Da Vinci ha annunciato la morte di Domenico dopo un trapianto, suscitando emozioni e lacrime. La giornata, che avrebbe dovuto essere di festa, si è trasformata in un momento di silenzio e rispetto. La notizia ha suscitato reazioni di commozione tra chi conosceva la persona coinvolta. Nessun dettaglio sui motivi o sulle circostanze dell’intervento è stato fornito.

Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla celebrazione si è trasformata in un momento di silenzio e rispetto. Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì", ha deciso di rinviare l'evento previsto a Napoli dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto a due anni e quattro mesi in seguito a un trapianto di cuore. L'artista aveva programmato per mercoledì 4 marzo una festa pubblica per celebrare sia i suoi 50 anni di carriera sia il trionfo sanremese. Nella stessa data, però, sono state fissate le esequie del bambino, morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un intervento che, secondo quanto emerso, non ha avuto l'esito sperato.